Китайское роботакси

Беспилотные автомобили испытывают сразу в нескольких странах. Китай – одна из них. Потребители Поднебесной, известные своей страстью к электронной коммерции, онлайн-платежам и другим цифровым решениям, выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на автономных такси DiDi Chuxing в Шанхае. Чтобы подчеркнуть, что роботакси – это пока просто концепт и технологический эксперимент, сотрудник DiDi занимает место водителя. Он готов взять управление в случае необходимости.