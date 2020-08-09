Китайское роботакси

Беспилотные автомобили испытывают сразу в нескольких странах. Китай – одна из них. Потребители Поднебесной, известные своей страстью к электронной коммерции, онлайн-платежам и другим цифровым решениям, выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на автономных такси DiDi Chuxing в Шанхае. Чтобы подчеркнуть, что роботакси – это пока просто концепт и технологический эксперимент, сотрудник DiDi занимает место водителя. Он готов взять управление в случае необходимости.
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