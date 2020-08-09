"Барселона" и "Бавария" - в четвертьфинале

В субботу определились последние четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов. Испанская "Барселона" на домашей арене уверенно победила итальянский "Наполи" со четом - 3:1. Все голы были забиты еще в первом тайме. У хозяев отличились Клеман Ленгле, Лионель Мессии и Луис Суарес. У гостей - Лоренцо Инсинье. Первая встреча, которая прошла еще до пандемии коронавируса, завершилась вничью - 1:1.

А немецкая "Бавария" после победы - 3:0 в первом матче подчеркнула свое превосходство над английским "Челси" и дома. На этот раз баварцы забили в ворота соперников четыре гола, пропустив только один. Дублем отметился Роберт Левандовский, еще по голу - на счету Ивана Перишича и Корантена Толиссо. У "синих" отличился Тэмми Абрахам.

Таким образом "Барселона" и "Бавария" составят последнюю четвертьфинальную пару. В других матчах за выход в полуфинал "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом", "Лейпциг" - с "Атлетико", а "Аталанта" - с "Пари Сен-Жермен". Эти матчи пройдут уже на следующей неделе.