Куман возглавил "Барселону"

Голландский специалист Рональд Куман назначен новым главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года. Ради переезда в Барселону Куман покинул пост наставника национальной сборной своей страны, объяснив это тем, что у "оранжевых" и без него большое будущее, а "Барса" - клуб его мечты. С 1989 по 1995 год он играл за "Барселону", став четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.

Каталония до сих пор не может оправиться от потрясения, вызванного разгромным поражением "сине-гранатовых" в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом - 2:8. Именно после него в отставку был отправлен Кике Сетьен. В минувшем сезоне под его руководством "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, а из борьбы за кубок страны выбыла в четвертьфинале.