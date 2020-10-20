"Бавария" начинает защиту титула в Лиге чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" начнет защиту титула домашним матчем в среду с мадридским "Атлетико". С августовской победы в финале турнира над ПСЖ баварцы провели семь матчей, шесть из которых выиграли. Единственным темным пятном стало разгромное поражение в Бундеслиге от "Хоффенхайма". В прекрасной форме форвард "Баварии" Роберт Левандовский. В четырех матчах чемпионата Германии он забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

"Атлетико" в четырех турах нового чемпионата Испании одержал две победы и две встречи свёл вничью. При этом подопечные Диего Симеоне пропустили лишь один гол, восемь раз поразив ворота соперников. В минувшую субботу "матрасники" одолели в гостях "Сельту".

В другом матче группы А московский "Локомотив" на выезде встретится с австрийским "Зальцбургом".

В группе В мадридский "Реал" будет принимать донецкий "Шахтер", а миланский "Итнер" померяется силами с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

Английский "Манчестер Сити", попавший в группу С, сразится дома с португальским "Порту", а греческий "Олимпиакос" сыграет с французским "Марселем".

И в группе D амстердамский "Аякс" встретится с английским "Ливерпулем", а датский "Мидтьюлланд" в дебютном для себя матче Лиги чемпионов сыграет с итальянской "Аталантой".