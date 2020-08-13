Насилие в Беларуси, которое встревожило весь мир

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насильственные меры властей Беларуси в ответ на акции мирных протестов, которые прошли по всей стране после президентских выборов. Местные правозащитные организации осуждают "бесчеловечные условия" для задержанных во время беспорядков, заявляя, что полиция избивает протестующих "до, во время и после их ареста". Об этом - в репортаже корреспондента Euronews Анелиз Боржес из Минска.

Перед следственным изолятором в Минске зачитывают имена людей, задержанных при жестком подавлении массовых протестов в Беларуси после президентских выборов. О судьбе многих из них их родственники ничего не знали сутками.

"Где, что - я ничего не знаю", - говорит эта женщина, сын которой пропал без вести в понедельник.

По сообщениям, условия содержания в следственных изоляторах Беларуси ужасающие, как и обращение с задержанными. Это видео было проверено отделом социальных сетей Euronews. На нем показано, как с участниками акций протеста обращаются в Октябрьском РОВД Минска. Сообщения, видеокадры и снимки о применении физического насилия к митингующим наводнили социальные сети в Беларуси.

Правозащитные организации отслеживают нарушения.

Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Весна":

"В одной камере, где обычно сидят 5-7 человек, сейчас находятся по 50, по 70 человек. Они просто стоят, они даже сесть не могут. Там не хватает воды. Их постоянно избивают. Их избивают при задержании, их избивают, когда доставляют в районные отделения милиции, потом из избивают в этих центрах изоляции и, даже когда их выпускают, их избивают".

Независимый наблюдатель Инна Добротвор стала свидетельницей насилия. Ее, преподавателя английского языка, задержали в день голосования при попытке подать жалобу в региональную избирательную комиссию. Она требовала пересчета голосов, но в итоге провела два дня в заключении, куда, по ее словам, протестующих привозили толпами. То, что она увидела, не идет у нее из головы.

Инна Добротвор, независимый наблюдатель:

"Парней в комнате досмотра раздевают догола, на них не оставляют ничего, даже обуви. Затем их заставляют с одеждой в руках идти по коридору, стоять на коленях, упершись лицом в стенку. И при этом их еще бьют, в случае если они говорят: "У меня болит нога, я не могу идти".

Александр Лукашенко заявлет, что среди митингующих против его правления - в основном, люди с криминальным прошлым и наркоманы. Однако поступающие из Беларуси кадры, которые демонстрируют методы, применяемые силовиками против мирных граждан, вызвали встревоженность во всем мире.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила "непропорциональное и неприемлемое насилие" со стороны государства в отношении мирных демонстрантов. Указав на то, что власти должны использовать силу лишь в качестве крайней меры, она призвала к немедленному освобождению протестующих.

В четверг сотни задержанных смогли вернуться домой, но многие останутся за решеткой надолго.