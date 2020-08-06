Политический долгожитель Александр Лукашенко

Александр Лукашенко родился в августе 1954 года в небольшом поселке Копысь, на востоке Беларуси, в то время Белорусской ССР. Будущий политик воспитывался без отца, и взял фамилию матери.

В 1975 году Лукашенко окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института. Десять лет спустя (заочно) - экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии. Служил в армии. Работал в школе, несколько лет был директором софхоза.

Политическая карьера Лукашенко началась во времена "перестройки", когда он приобрел репутацию борца с коррупцией. В 1990 году его избрали народным депутатом Верховного Совета Белоруссии. По прошествии трех лет возглавил комиссию по борьбе с коррупцией. В 1994 году Александр Лукашенко стал первым президентом независимой Беларуси. "Последний диктатор" Европы (как его называют на Западе), удерживает власть 26 лет.

Лукашенко женат. Со своей супругой живет раздельно. У политика три сына. Младший родился в 2004 году. Его матерью является бывший личный врач Лукашенко.

Последнее время Лукашенко сталкивается с вызовами, как во внутренней так и внешней политике. В отношениях Минска с Москвой растет напряженность. Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает критику как в самой Беларуси, так и за ее пределами.

Избирательная кампания в Беларуси была отмечена массовыми протестами, арестами и преследованием оппозиционных кандидатов.