"Исламское государство" атаковало роддом в Кабуле

Вооружённые люди совершили нападение на родильный дом в западной части столицы Афганистана Кабуле, где в основном проживают шииты.

Перед тем как они ворвались в больничный корпус раздались прогремели взрывы. Перестрелка между злоумышленниками и полицией продолжалась несколько часов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В результате нападения погибли 14 человек, в том числе двое новорожденных детей. Во время перестрелки полицейские успели эвакуировать из здания более 100 человек, пациентов и медиков. 15 человек получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы. Роддом находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ".

Сегодня же смертник совершил теракт на похоронной процессии в афганской провинции Нангархар. Погибли не менее 17 человек.