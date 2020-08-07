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Ливан

Взрыв в Бейруте: поиски погибших и виновных продолжаются

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 Мария Горковская
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A dog of the French rescue team searches for survivors at the scene of this week's massive explosion in the port of Beirut
A dog of the French rescue team searches for survivors at the scene of this week's massive explosion in the port of Beirut   -   Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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ООН призывает к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейрутском порту. В Управлении Верховного комиссара по правам человека считают, что мировое сообщество обязано прийти на помощь Ливану "в преодолении этого кризиса". Поисково-спасательные операции уже ведут французские, немецкие, итальянские специалисты.

"Мы пытаемся найти конструкции, которые устояли под тоннами обломков", - говорит Вэнсан Тиссье, эксперт из Франции.

Российские спасатели вытащили из-под завалов троих погибших. Всего жертв - более 150. Но эти данные не окончательныке. Пропавших без вести еще несколько десятков.

По данным местных СМИ, по делу о взрыве задержаны 19 человек, в том числе бывшие и нынешние сотрудники администрации столичного порта. Следствие рассматривает три главных версии произошедшего - несчастный случай, внешнее воздействие и халатность. Трагедия вызвала новую волну недовольства граждан: с октября 2019 в стране не утихают антиправительственные манифестации. Протестующие обвиняют власти в коррупции.

"Народ разгневан. Люди не верят, что правительство проведет тщательное и беспристрастное расследование. Если кто-то из ответственных за взрыв сидит в правительстве, им укажут на других виновных. За последние тридцать лет мы видели такое не раз", - говорит Кароль Малуф, журналистка из Бейрута.

По словам европейских специалистов, расследование усложняется из-за глубочайшего экономического кризиса в Ливане. ЕС намерен выделить Бейруту 33 млн евро экстренной помощи.

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