Спасатели и волонтеры разбирают завалы и ищут пропавших без вести в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа. По данным МВД Ливана, причиной катастрофы стало возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Оно произошло во время сварочных работ. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 150 человек, несколько тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. Десятки жителей Бейрута пропали без вести, а около 300 тысяч остались без крыши над головой.