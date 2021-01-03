Трагедия в итальянских Альпах

Бывший президент Raiffeisen-Landesbank, 65-летний Михаэль Грюнер и его супруга стали жертвами лавины в итальянских Альпах. Трагедия произошла в Южном Тироле: Грюнер был родом из этих мест и часто катался там на лыжах. Его называют опытным спортсменом и альпинистом. В этот раз он отправился на склон даже несмотря на то, что в регионе была объявлена повышенная лавинная опасность.

Для поиска были использованы вертолёты. Супругов обнаружили сравнительно быстро, но спасти их жизни не удалось.

Грюнер возглавлял итальянское подразделение группы "Райффайзен" в течение 23 лет и вышел на пенсию в июне прошлого года.