На юге Индии разбился пассажирский самолёт

В Индии при посадке потерпел крушение пассажирский "Боинг 737". Как сообщают местные СМИ, погибли 20 человек.

Лайнер авиакомпании Air India Express летел из Дубая в город Кожикоде (штат Керала). При посадке он выкатился за пределы полосы и развалился на части. На борту находились почти 190 пассажиров, в том числе 10 младенцев.

"Я обнаружил ребёнка под ящиком в самолёте. Совсем малышка, года полтора. Я увидел, что у неё серьёзные травмы головы, поместил в машину. Если бы это была неотложка, девочку можно было бы спасти... Но ухабистая дорога, и я - единственный водитель. Я привёз ребёнка в больницу, он умер", - рассказывает спасатель.

Более ста человек госпитализированы. По меньшей мере 15 - в критическом состоянии.

Известно, что это был спецрейс, который доставлял домой индийских граждан, застрявших за границей из-за пандемии.

Причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия: самолёт совершал посадку под проливным дождём.