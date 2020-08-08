COVID-19 в Европе: новые ограничения

Испания – страна с наибольшим числом заболевших коронавирусом в Западной Европе. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). Ряд стран, включая Швейцарию и Великобританию, уже ввели обязательный карантин для туристов, пребывающих из Испании.

Из-за вспышек COVID-19 в ирландских графствах Килдэр, Оффали и Лиишь введены новые ограничения. Как минимум на две недели жители этих регионов вынуждены будут отказаться от поездок.

Власти Германии вводят обязательные тесты на коронавирус для прибывающих из зон риска. В список в частности вошли США, Турция и некоторые регионы Испании.

На греческом острове Порос приняты новые меры по борьбе с распространением инфекции. Введен запрет на собрания более 9 человек. Ношение масок обязательно как в помещениях, так и на открытом воздухе. Коронавирус диагностирован по меньшей мере у 13 человек.