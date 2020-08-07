Австрийские актеры отправились на двухнедельный перформанс-карантин

Пять актеров из австрийского города Личау решили добровольно отправиться на двухнедельный перформанс-карантин под названием "Просьба не беспокоить". Этот проект - часть программы местного театрального фестиваля. Члены группы kollekTIEF самоизолировались в стеклянных контейнерах. С собой каждый смог взять только 14 самых нужных вещей. Никаких смартфонов и компьютеров. Стол, стул, кровать, белая занавеска, чтобы переодеться, спрятавшись от чужих глаз. Участники перформанса выходят из самоизоляции, только чтобы принять душ или сходить в туалет. Зрители могут наблюдать за происходящим "за стеклом" 24 часа в сутки до 15 августа.
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