В июне туризм в Испании "просел" на 97,7 %

В июне число иностранных туристов в Испании сократилось на 97,7 % по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствует Национальный институт статистики. Год назад Иберийское королевство посетили более 8 833 000 человек, в этом году - всего 205 тысяч.

С января по июнь текущего года поток туристов сократился на 71,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный антирекорд поставили апрель и май: из-за закрытия границ в рамках борьбы с эпидемией коронавируса страну не посетил ни один иностранный турист, тогда как в прошлом году здесь побывали 83,7 миллионов гостей, из них свыше 1,3 миллиона - россияне. Общие расходы иностранных туристов в 2019-м составили 92,2 миллиардов евро.

После снятия введённого в марте режима повышенной готовности Испания с 21 июня вновь открыла

границы со странами Шенгенской зоны. И хотя уровень заражения заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями, после смягчения ограничений в стране всё чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти вынуждены вновь прибегать к карантинным мерам.

С начала эпидемии число инфицированных превысило в Испании 288 522 человека; жертвами Covid-19 стали 28 472 человек.