Испанские туроператоры: "сезон потерян"

Худшим летом в истории испанского туризма назвали нынешний сезон иберийские туроператоры. Сектор потеряет за этот квартал более 80 миллиардов евро: вдвое больше, чем специалисты предполагали ещё весной.

Наступивший август — традиционный месяц европейских отпусков — по мнению туроператоров ситуацию уже не исправит. Сразу несколько европейских стран предупреждают своих граждан о нежелательности ехать в Испанию. Началось всё с Великобритании, которая ввела обязательный карантин для возвращающихся оттуда туристов.

Даже сами британцы удивлены действиями своего правительства:

"Карантин просто не нужен: на Ибице, на Балеарских островах меньше заразившихся, чем в любом

Доходы испанского туризма, таким образом, сократились минимум вдвое по сравнению с прошлым годом. Предприниматели считают жизненно необходимой помощь правительства или Евросоюза, в противном случае последствия могут оказаться катастрофическими: к концу года без работы могут остаться 750 тысяч человек.