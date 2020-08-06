Ливан: на улицах Берйрута вручную разбирают завалы

Добровольцы со всего Бейрута расчищают улицы в районе, пострадавшем от взрыва. Волонтеры и спасатели вручную разбирают завалы в поисках пропавших без вести. Судьба десятков людей все еще остается неизвестной.
Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 137 человек, 5 тысяч получили ранения. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В рамках расследования задержаны несколько человек.
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