Минск смотрит всё восточнее

Баланс между Россией и Евросоюзом — один из главных принципов внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко и один из главных лозунгов его предвыборных кампаний.

Уже вскоре после прихода президента к власти, на референдуме 1995 года, граждане Беларуси поддержали, среди прочего, курс президента, который в итоге привёл к созданию Союзного государства с Россией.

Но безоблачного и тесного партнёрства не получилось. Уже в 2000-х отношения были омрачены "газовыми" и "продуктовыми" скандалами, которые регулярно продолжаются до сих пор, причём спорам придают громкую огласку.

Минск с большой осторожностью относится и к внешней политике Москвы, например не признавая ни Южную Осетию и Абхазию, ни Крым. А на фоне недавнего скандала с задержанием трёх десятков россиян Лукашенко даже заявил о смене двусторонних отношений "с братских на партнёрские".

На Западе же считают, что у Москвы и Минска в сложившихся геополитических условиях не остаётся особого выбора, кроме как дружить между собой. Александра Лукашенко называют "последним диктатором Европы" и регулярно обвиняют в нарушении прав человека и жёстком подавлении любой оппозиции, что сильно препятствует налаживанию отношений с Брюсселем.

Американские и европейские санкции частично сняли после 2014 года, когда Минск начал играть активную роль в разрешении конфликта на востоке Украины. Но многие регулярно продляются до сих пор.

На фоне столь нестабильных отношений с непосредственными соседями Минск ищет надёжных партнёров в других частях света. Китай в последние годы активно ищет союзников для амбициозного проекта "Нового шёлкового пути", а Беларусь — выгодно расположенная и политически стабильная страна. Причём китайское руководство подчёркивает большую важность идеологического момента: Беларусь там называют едва ли не единственной страной Европы, которая не отвернулась от социалистического прошлого.