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Лесные пожары во Франции

Французским пожарным пока не удаётся взять под контроль масштабные возгорания в районе города Мартиг на юге страны. С огнём борются около 1800 человек. Во вторник вечером они сообщили, что контролируют лесные пожары, но в среду огонь вспыхнул с новой силой из-за сильного ветра.

Пламя уничтожило более 1500 га леса, из опасной зоны эвакуированы 2700 человек.

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