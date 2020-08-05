Французским пожарным пока не удаётся взять под контроль масштабные возгорания в районе города Мартиг на юге страны. С огнём борются около 1800 человек. Во вторник вечером они сообщили, что контролируют лесные пожары, но в среду огонь вспыхнул с новой силой из-за сильного ветра.

Пламя уничтожило более 1500 га леса, из опасной зоны эвакуированы 2700 человек.