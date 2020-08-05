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США

Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

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 Глеб Шатуновский
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Rafael Nadal winning the US Open-2019
Rafael Nadal winning the US Open-2019   -   Авторское право  Charles Krupa/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Рафаэль Надаль не будет защищать чемпионский титул на US Open. Вторая ракетка мира объяснил свое решение в социальных сетях ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса и поблагодарил организаторов за усилия, приложенные для того, чтобы турнир все же состоялся в нынешних условиях. Ранее от участия в этом турнире "Большого шлема", который стартует 31 августа, отказалась лидер женского рейтинга австралийка Эшли Барти.

Вчера было также официально объявлено об отмене грунтового турнира-Мастерса в Мадриде, который начинался сразу после US Open и где Надаль должен был принимать участие. Таким образом, грунтовой сезон этой осенью сократился до двух турниров - Мастерса в Риме и Roland Garros - на обоих Надаль является действующим чемпионом.