Сбор "урожая" на одной из старейших солеварен Европы

На одной из старейших солеварен Европы в хорватском городке Стон на побережье Адриатического моря наступило время "урожая". Рабочие приступили к его сбору. Метод производства соли за последние века здесь почти не изменился. Летом она выпаривается естественным способом из морской воды под воздействием солнца и ветра. При помощи специальных лопат ее собирают и на небольших вагончиках отправляют на склады для сушки.
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