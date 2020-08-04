Сбор "урожая" на одной из старейших солеварен Европы

На одной из старейших солеварен Европы в хорватском городке Стон на побережье Адриатического моря наступило время "урожая". Рабочие приступили к его сбору. Метод производства соли за последние века здесь почти не изменился. Летом она выпаривается естественным способом из морской воды под воздействием солнца и ветра. При помощи специальных лопат ее собирают и на небольших вагончиках отправляют на склады для сушки.