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В Венском зоопарке появились котята в горошек

В зоопарке Шёнбрунн на окраине австрийской столицы появились новые обитатели - четыре детёныша гепарда. Они еще совсем маленькие и жмутся к своей матери Афре, но уже умеют играть. Гепарды родились 22 июня. За малышами ухаживает их мать и сотрудники зверинца. В дикой природе гепарды живут в среднем до 20-25 лет. В зоопарках - значительно дольше. Гепарды входят в список уязвимых видов. Этот охранный статус присваивается биологическим видам, которым грозит риск стать вымирающими.

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