Вторая волна COVID-19 в Бельгии?

Власти Бельгии вновь ужесточают меры санитарного контроля из опасений второй волны эпидемии коронавируса. Это связано с обнаружением крупного очага COVID-19 в Антверпене - в этом портовом городе даже ввели комендантский час, на покупки в магазинах людям отводится не более 30 минут, также ограничивается так называемый социальный круг каждого жителя города.

"Почти половина всех новых случаев заражения COVID-19 фиксируется именно в Антверпене. Мы очень обеспокоены этой ситуацией", - говорит губернатор одноименной провинции Кэти Беркс.

В начале лета эпидемия коронавируса в Бельгии, казалось, отступила. Однако в середине июля количество пациентов с коронавирусом вновь стало расти.

"Пока цифры небольшие , - говорит вакцинолог Пьер Ван Дамм из Университета Антверпена, - в настоящее время сегодня число заражений составляет примерно 327 человек в день, но это на 70% больше, чем неделю назад. По всей видимости, речь идет о начале второй волны. Поэтому необходимо в срочном порядке принять меры".

В целом с начала пандемии COVID-19 в Бельгии было выявлено более 66 тыс. заразившихся. Умерло 9833 человек.