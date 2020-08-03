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Мосгорсуд смягчил приговор футболисту Мамаеву, приговор Кокорина оставил без изменений

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Александ Кокорин и Павел Мамаев.
Александ Кокорин и Павел Мамаев.   -   Авторское право  AP
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Мосгорсуд смягчил приговор полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, оставив приговор нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину без изменений. Согласно апелляционному приговору, Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве. В свою очередь Кокорин, как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Беларуси Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Также было стекло и повреждена дверь машины, принадлежащей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позднее в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался остановить нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

Кассационная инстанция сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении Пака. Также, по мнению кассационного суда, Мосгорсудом не до конца была дана оценка показаниям свидетелей и по эпизоду об избиении Соловчука.

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