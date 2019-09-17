Мамаев и Кокорин вышли из колонии по УДО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные за драку, вышли из колонии по УДО.

Адвокат Кокорина Юрий Подалко сообщил, что форвард заключил новый контракт с "Зенитом" и может появиться на поле до конца года, пишет издание Sport24.Контракт Мамаева с "Краснодаром" заканчивается в конце 2019 года.

"Вести они (футболисты) себя будут законопослушно, естественно, - сказал Подалко. - Как вели себя здесь все это время. Срок у них, как известно, заканчивается 6 ноября и 7 декабря. После этого никаких ограничений вообще не будет".

Приговор спортсменам был вынесен в мае 2019 года. Пресненский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев с правом просить об условно-досрочном освобождении сразу после вступления приговора в силу.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала", а позже устроили драку в одном из кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак.