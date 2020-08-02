Crew Dragon вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе неподалёку от побережья Флориды. На землю вернулись астронавты НАСА Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Они провели в космосе больше двух месяцев: корабль вышел на орбиту 30 мая, а на следующий день пристыковался к Международной космической станции.

"Дрэгон" стал первым в истории пилотируемым космическим кораблём, построенным частной компанией. Кроме того, это первый за 9 лет пилотируемый полёт американского корабля — после сворачивания программы "Спейс Шаттл" астронавты прибывали на борт МКС на российских "Союзах".

Если итоги полёта будут признаны успешными, компания SpaceX под руководством Илона Маска получит возможность организовать регулярные полёты "Дрэгонов" в космос. В то же время осенью должен совершить первый полёт — пока беспилотный — конкурент "Крю Дрэгона", корабль "Старлайнер", разработанный корпорацией "Боинг".

Согласно планам НАСА, эти корабли позволят США отказаться от услуг российских "Союзов".