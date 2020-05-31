NASA отрывается от Роскосмоса

Почти десятилетие единственным средством доставки американских космонавтов на орбиту были российские пилотируемые корабли «Союз». После завершения программы Space Shuttle в 2011 г. NASA регулярно заключала с Роскосмосом контракты на отправку своих специалистов на МКС. Цена за место доходила до 90 млн. долларов. За последние три года американское аэрокосмическое агентство потратило на эти цели около миллиарда долларов.

Это существенная часть финансирования для Роскосмоса, чей бюджет в нынешнем году в 13 раз меньше, чем у NASA. Успехи SpaceX воспринимаются в России особенно болезненно, — рассказывает бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич:

«Илон Маск и вообще вот американская космонавтика в нынешнем её состоянии нам очень "мешает". Если бы её не было, то мы бы говорили, что мы родина космонавтики и так далее, а сейчас совершенно понятно, что Америка далеко впереди».

В апреле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна укрепить свои позиции на рынке пусковых услуг. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда обещал, что федеральное агентство будет работать эффективнее:

«Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия.

Предложенный нами порядок ценообразования — это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США».

В разгар подготовки запуска Crew Dragon NASA заключила ещё один контракт с Роскосмосом, забронировав для своего астронавта место на «Союзе», который должен отправиться к МКС осенью. Директор агентства Джеймс Байденстайн подчёркивают важность этого сотрудничества и отмечает, что в будущем хотел бы, чтобы между странами был налажен своего рода бартерный обмен пусками:

«Если мы задумаемся об МКС, о постоянном присутствии на борту как российских, так и американских астронавтов, нам нужно быть готовыми к запуску российских космонавтов в коммерческих программах, а они должны быть готовы запускать американских астронавтов на "Союзах"».

В докладе NASA, который был опубликован прошлой осенью, отмечается, что агентство рассчитывает использовать частные американские космические корабли для доставки на орбиту по меньшей мере 48 астронавтов к 2024 г.