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Мадейра: маски обязательны

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Мадейра: маски обязательны
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Власти Мадейры ввели обязательное ношение масок на улицах. Остров стал первым регионом Португалии, где такая мера стала обязательной во всех общественных местах. При этом ситуация там одна из самых благополучных: за всё время пандемии было зафиксировано 109 заболевших, никто не скончался.

Решение властей обусловлено в том числе тем, что Мадейра — курортный регион, и его руководство не хочет повторять судьбу Испании. Уже несколько европейских стран предупреждают своих граждан об опасности отдыха на курортах королевства, хотя Мадрид утверждает, что ситуация под контролем.

А ранее французское правительство дало право местным властям вводить обязательное ношение масок на улицах. Несколько коммун уже воспользовались им, хотя французы по- разному относятся к необходимости соблюдать защитные меры на пике жары.

А в парижском аэропорту имени Шарля де Голля начало действовать обязательное тестирование для пассажиров, прибывающих из стран с повышенной коронавирусной опасностью. Список включает 16 государств.

В итальянских поездах тем временем отменяют "пустые места", служившие для того, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Ношение масок остаётся обязательным.

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