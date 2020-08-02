"Яблочный пожар" в Вишнёвой долине

В Калифорнии стремительно распространяется лесной пожар, вспыхнувший ещё в пятницу ночью. Из-за жары и сильного ветра он охватил уже около 5000 га. Приказ об эвакуации получили 7500 человек — жители района "Вишнёвая долина" (Cherry Valley) под Лос-Анджелесом. А сам пожар назвали "Яблочным" — по имени автотрассы Apple Tree Lane and Oak Glen Road, возле которой обнаружили первое возгорание.

Причины пожара пока неизвестны, но следователи склоняются к человеческому фактору: неосторожному обращению с огнём или поджогу.