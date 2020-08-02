Движение BLM в картинах американских уличных художников

Уличные протесты в глазах уличных художников. В Портленде около 2 месяцев идут протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. В город были даже направлены федеральные силы. Однако урегулировать ситуацию это не помогло.
Наряду со СМИ события в Портленде решили отразить местные уличные художники. По их словам, это не только способ перенести происходящее на холст, но и способ показать свою солидарность с протестующими, но в творческой, мирной манере.
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