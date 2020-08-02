Комендантский час в Мельбурне

В австралийском штате Виктория введено чрезвычайное положение из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом. Власти штата принимают самые жёсткие меры: выходить из дома можно только на работу, учёбу, для занятий спортом не дальше пяти километров или за покупками, причём в магазин может ходить только один член семьи.

Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория:

"Ещё одна перемена для Мельбурна — в условиях нынешнего бедствия в городе будет введён комендантский час. Уже с 8 вечера сегодняшнего дня и до 5 утра, и так каждый день".

Только за субботу в Виктории зафиксировано более 670 новых случаев — во всей остальной Австралии лишь 15. В воскресенье экстренные меры начали действовать в крупнейшем городе — Мельбурне, а со среды они распространятся и на весь штат.

Ещё раньше в Мельбурне был введён масочный режим, в начале июля штат Виктория закрыл административную границу с соседями.