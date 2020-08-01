Природные пожары в Аргентине

Пожары в дельте реки Парана близ Буэнос-Айреса уничтожили более 300 кв. км. природных территорий. Для помощи в тушении огня правительство страны направило в зону ЧП пожарную авиацию и дополнительные силы экстренных служб. Министр окружающей среды Хуан Кабадье обвинил в происходящем скотоводов, которые используют поля дельты как пастбища.