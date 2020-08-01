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Германия

Берлин: "Вторая волна — это мы!"

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 Павел Барсуков
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Берлин: "Вторая волна — это мы!"
Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Берлине тысячи человек вышли на манифестацию против антикоронавирусных мер, под лозунгами "Остановить коронавирусное безумие!" и "Вторая волна — это мы!" Они заявляли, что действия правительства несут огромную угрозу личным свободам граждан и уже нанесли серьёзный урон экономике.

Практически все участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Полиция через мегафоны призывала манифестантов соблюдать правила, но не вмешивалась. Вместо этого в полицейском управлении заявили, что подадут в суд на организаторов шествия.

Многие чиновники и политики раскритиковали участников демонстрации, заявив, что на фоне резкого роста числа заражений проводить подобные акции как минимум безответственно.

По данным института Коха, в субботу в Германии отмечены 955 новых случаев — антирекорд почти за два месяца.

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