Берлин: "Вторая волна — это мы!"

В Берлине тысячи человек вышли на манифестацию против антикоронавирусных мер, под лозунгами "Остановить коронавирусное безумие!" и "Вторая волна — это мы!" Они заявляли, что действия правительства несут огромную угрозу личным свободам граждан и уже нанесли серьёзный урон экономике.

Практически все участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Полиция через мегафоны призывала манифестантов соблюдать правила, но не вмешивалась. Вместо этого в полицейском управлении заявили, что подадут в суд на организаторов шествия.

Многие чиновники и политики раскритиковали участников демонстрации, заявив, что на фоне резкого роста числа заражений проводить подобные акции как минимум безответственно.

По данным института Коха, в субботу в Германии отмечены 955 новых случаев — антирекорд почти за два месяца.