"Молодёжь не соблюдает дистанцию"

Во Франции региональные власти получили право самостоятельно вводить обязательное ношение масок на улице. С таким заявлением выступило правительство страны. Обязательное ношение в закрытых общественных местах по всей стране было введено ещё 20 июля.

О возможности второй волны Париж говорит уже с середины июля, но там подчёркивают, что теперь готовы к возвращению эпидемии.

Этьен Шампьон, директор департамента здравоохранения региона От-де-Франс:

"Число заражений среди молодых людей — от совсем молодых до 40-45 лет — превысило средние показатели. Эпидемия, поражавшая раньше пожилых и приводившая к тяжёлым последствиям, теперь быстро распространяется среди молодёжи: возможно, потому, что молодые не сильно соблюдают дистанцию".

Некоторые города и регионы Франции уже обязали граждан носить защиту в парках или, например, в центре города. Во избежание массовых вечеринок, на Атлантическом побережье по вечерам закрываются пляжи.

А в Мадриде маски на улице уже обязательны . В противном случае может грозить штраф в 100 евро. В Испании уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи новых случаев в сутки.

Из-за резкого роста числа заражений целый ряд европейских стран рекомендует своим гражданам воздержаться от отдыха в Испании, хотя власти страны уверяют, что держат ситуацию под контролем, особенно жёстким в курортных регионах.

Так, МИД Германии в пятницу выпустил предупреждение об опасности поездок в Каталонию, Арагон и Наварру — это районы из числа наиболее популярных среди немецких туристов.

В самой Германии ситуация также непростая: на этой неделе в Институте Коха не исключили, что вторая волна в Европу уже пришла.