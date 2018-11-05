Выборы в США: бизнес замер в ожидании

Переговоры между Соединёнными Штатами и Евросоюзом о сокращении таможенных сборов и свободной торговле продолжатся в конце ноября, после промежуточных выборов в Конгресс США. Ожидается, что будет объявлено о достижении соглашений по целому ряду вопросов. Деловое сообщество следит за тем, как выборы повлияют на эти планы.

Президент США Дональд Трамп ранее грозился резко увеличить сборы на импорт автомобилей и это решение грозил серьёзными потерями автопроизводителям. Впрочем, до завершения выборов представители европейских автогигантов воздерживаются от официальных комментариев.

Если торговые противоречия обострятся, пострадают многие сферы бизнеса. Малое предпринимательство может столкнуться с проблемами при поиске финансирования у больших компаний, у которых вырастут издержки. Некоторые предприниматели надеются на победу республиканцев на выборах, даже несмотря на жесткую позицию Трампа по таможенным вопросам. В их числе и основатель Export USA Люсио Миранда:

«Если выборы пройдут удачно для Трампа и его администрация убедится в своей силе, торговые переговоры пойдут легче. Ведь тогда администрации Трампа больше не надо будет показывать мускулы, чтобы восстановить политические потери. И в итоге будет проще договориться о пошлинах».

Последствия повышения сборов на импорт стали и алюминия не все ощутили в полной мере. Меры поддержки американского металлопроизводства позволили многим предприятиям переключиться на отечественных поставщиков и нивелировать рост издержек. Послужит ли это примером? Профессор Нью-Йоркского университета Джозеф Фоуди отмечает, что международные торговые отношения оказались важной темой для американской политики, а значит, поражение сторонников ужесточения пошлин может открыть новые перспективы для Европы:

«Переговоры о торговле длятся годами, некоторые десятилетиями — эти вопросы не решаются быстро. Но я думаю, что если выборы ударят по президенту, у Европы появится возможность договориться и в ближайшие 3-4 месяца добиться лучших условий».

Евросоюз остаётся крупнейшим торговым партнёром США. Такое же место американский импорт занимает и в Европе. Наибольшей угрозой для таких отношений эксперты называют неопределённость: торговле вредят даже краткосрочные заградительные барьеры с неясными перспективами. Проблемами при некоторых обстоятельствах может обернуться даже победа сторонников смягчения пошлин, — отмечает глава Американо-европейской торговой палаты в Нью-Йорке Ивон Бендингер-Ротшильд:

«Если они отвоюют большинство в палате и начнут слушания об импичменте, это создать больше неопределённости. Если они получат большинство и это успокоит обстановку и сдержит активность президента, то это будет хорошо. Но ведь факт в том, что Палата не определяет торговую политику».

Как рассказывает корреспондент Euronews в Нью-Йорке Микелла Монте, «представители бизнеса сходятся в одном: от этих выборов неизбежно зависит ход торговых переговоров с Европой, очередной этап которых намечен на конец ноября. Неважно, кто победит: бизнес надеется на смягчение напряжённости в торговых вопросах».