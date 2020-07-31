Rendez-vous: звук, пространство и образ

Тем, кто держит руку на пульсе самых интересных культурных событий Европы, следует не пропустить звуковую инсталляцию "11 песен в Бергхайне"(Eleven songs - Halle am Berghain), которая завершает работу в воскресенье. Дуэт берлинских художников Сэм Ауингер и Ханнес Штробл разработали специальную звуковую установку для котельной и погреба бывшей теплоцентрали столичного района Фридрихсхайн.

Известные на весь мир монументальные размеры здания и архитектура из цельного бетона превращают Бергхайн в уникальное резонирующее пространство, оно целиком становится инструментом.

Лондонская галерея Тейт представляет самую полную, по словам организаторов, выставку Доры Маурер - венгерской художницы-авангардиста. В экспозиции можно увидеть не только её фотографии, но и графику, картины и фильмы. Все выставленные в галерее 35 работ отличают концептуальность и игровой подход, они свидетельствуют об эволюции художницы за её 50-летнюю карьеру. Из-за карантина работу экспозиции продлили, она закроет двери 24 января 2021 года.

Ну а в румынском городе Клуж-Напока проходит Трансильванский кинофестиваль. В его программе: онлайн-мероприятия и показы под открытым небом в связи с эпидемией коронавируса. Открыла мероприятие французская романтическая комедия "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса с Даниэлем Отёем и Фанни Ардан. Фестиваль также отдаёт дань уважения великому итальянскому кинорежиссеру Федерико Феллини, представив подборку его фильмов и посвящённую ему фотовыставку. В этом году впервые 20 конкурсных картин будут в течение двух недель доступны всем желающим через платформу TIFF Unlimited VOD.