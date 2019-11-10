Бесценный кадр или искусство фотографии

Гран-Пале проходит международная ярмарка фотографии Paris Photo. Это крупнейшее событие для собирателей редких снимков, галеристов и просто любителей фотоискусства.

"Наша задача - показать посетителям, что такое искусство фотографии. Здесь представлены, как исторические снимки, так и современные работы. В экспозиции принимают участие 180 галерей со всего мира. Но это и еще ярмарка, поэтому любой желающий может купить понравившиеся работы", - говорит куратор Paris Photo Флоранс Буржуа.

Стюарт Франклин, Занеле Мухоли, Фрауке Айген или Сэм Хаскинс. Это признанные мастера фотографии и аукционная стоимость их работ достигает десятков тысяч долларов.

Но на Paris Photo представлены также творения, по-иному и назовешь, фотографов, которые мало известны широкой публике. Среди них Роберто Уаркая из Перу. Его работа, пожалуй, одна из самых необычных в Гран-Пале - не снимок, а целое полотно длиной 30 метров.

"Это джунгли Амазонии. Съемка производилась ночью под луной на сверхчувствительную пленку. Игра света и тени в чистом виде, - говорит основательница Rolf Gallery Флоренсия Джордана Браун. - Фотограф таким образом хотел привлечь внимание к проблеме исчезновения амазонской сельвы".

Ярмарка фотоискусства в Париже проходит уже 23 год подряд. Представленные здесь работы неизменно привлекают большое внимание и позволяют посетителям увидеть работы выдающихся мастеров фотографии.