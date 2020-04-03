Искусство спасает мир во времена пандемии

Европейские музеи и театры, а также галереи, выставочные залы и концертные площадки стали едва ли не первыми сопутствующими жертвами пандемии COVID-19.

Их закрыли, постановки отменили, а шоу аннулировали.

Первыми сориентировались музейщики, предложив любителям искусства виртуальные экскурсии.

По мнению тех, кто руководит такими учреждениями, как, например, Британский музей, доступ к сокровищнице культуры абсолютно необходим, и тем более он нужен в эпоху эпидемии.

Искусство - предмет первой необходимости, сейчас это очевидно более, чем когда-либо. Возьмем, к примеру, наше учреждение. Тут у нас истории многих цивилизаций рассказаны, то, что случилось с человечеством за последние 2 миллиона лет. В числе событий были и эпидемии, и нужно смотреть, как тогда преодолевались подобные несчастья, чтобы размышлять над тем, как с похожей бедой можно справиться сегодня Хартвиг Фишер директор Британского музея

Из столицы Соединенного Королевства передает журналист Euronews Трент Мюррей: "Этот уголок Лондона, где находится и знаменитый музей Виктории и Альберта, обычно очень многолюден, тут и толпы туристов, и прогуливающиеся жители британской столицы. Сейчас здесь как шаром покати. Но закрытые двери не означает, что культура и искусства сами заперли себя на замок, нет, чтобы сделать их доступными, на помощь пришли творческий поиск и полет фантазии кураторов".

Сегодня посетить лучшие европейские музеи можно, не вставая с дивана. Например, в этом собрании современного искусства, расположенном в шведской столице, виртуальная экскурсия находится от любителя арт-модерн на расстоянии буквально одного клика.

Куратор Музея современного искусства Стокгольма Ульф Эрикссон делится впечатлениями: "Я дебютирую в виртуальной сфере, это первый мой тур по музею, который я провожу онлайн, мне самому было невероятно интересно общаться с участниками, отвечать на их вопросы. И, знаете, люди очень благодарны, благодарны потому, что это посещение нашего музея изменило их рутину, сделало ее чуть более примечательной".

Спасет ли искусство от пандемии? Вряд ли, но в том, что оно поможет пережить трудные времена, вдохновляя и воодушевляя, европейские музейщики не сомневаются