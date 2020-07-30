ФИФА утвердила план финансовой помощи

Международная федерация футбола утвердила план помощи национальным ассоциация для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Каждая из 211 ассоциацией-членов ФИФА получит 1,5 млн долларов.

Один миллион должен быть направлен на возобновление деятельности и соревнований, а субсидия в размере 500 тысяч долларов предназначена для поддержки женского футбола. Каждая национальная ассоциациям сможет взять беспроцентные кредиты на сумму до пяти миллионов долларов. В общей сложности на эти цели ФИФА выделила 1,5 млрд долларов.

Доступ к финансовой помощи будет открыт в три этапа. Ожидается, что основную часть средств можно будет получить с января будущего года.

Устанавливаются строгие требования по распределению и использованию денег и погашению кредита под надзором специально созданного координационного комитета ФИФА.

В заявке необходимо предоставить доказательства потерь, связанных с пандемией и финансовый план. Чтобы получить субсидию на женский футбол нужно разработать подробную стратегию развития.