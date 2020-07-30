Эшли Барти не выступит на US Open

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не выступит на Открытом чемпионате США по теннису из-за опасений связанных с коронавирусом. "Я не могу чувствовать себя комфортно, ставя в рискованное положение свою команду и себя", - цитируют слова Барти австралийские СМИ.

Барти также отметила, что относительно Roland Garros и других европейских турниров она примет решение в ближайшие недели.

Женский тур возобновляется после пандемии коронавируса в начале августа. Старт US Open планируется 31 августа, Roland Garros - 21 сентября.