Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Эшли Барти не выступит на US Open

Комментарии
 Глеб Шатуновский
euronews_icons_loading
Ashleigh Barty, US Open-2019
Ashleigh Barty, US Open-2019   -   Авторское право  Michael Owens/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не выступит на Открытом чемпионате США по теннису из-за опасений связанных с коронавирусом. "Я не могу чувствовать себя комфортно, ставя в рискованное положение свою команду и себя", - цитируют слова Барти австралийские СМИ.

Барти также отметила, что относительно Roland Garros и других европейских турниров она примет решение в ближайшие недели.

Женский тур возобновляется после пандемии коронавируса в начале августа. Старт US Open планируется 31 августа, Roland Garros - 21 сентября.