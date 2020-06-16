А протяжении большей части послевоенного периода ключевым элементов обеспечения мира и стабильности в Европе были десятки тысяч американских военнослужащих, расквартированных в Германии.

Президент Дональд Трамп хочет теперь отозвать 9 тысяч из них в качестве ответа на недостаточные, по его мнению, немецкие расходы на оборону.

«Германия плохо выполняет свои обязательства по платежам в НАТО, она платят 1%, тогда как с неё причитается 2%. Хотя и 2% - это очень мало, должно быть намного больше, - сказал Трамп. - Так что немцы уклонялись от уплаты миллиардов долларов, многие годы уклонялись».

Моральным ударом по Североатлантическому альянсу стало то, что Соединённые Штаты не известили его заранее о сокращении численности своих войск в Германии. Об этом сказал Euronews Генеральный секретарь Йенс Столтенберг:

«Вопрос о присутствии США в Европе, мы обсуждали его на протяжении долгого времени в НАТО и, в частности, в моем диалоге с США как одним из союзников по НАТО, - сказал Столтенберг. - Сейчас США ясно дают понять, что не принято окончательного решения о том, как и когда это намерение будет реализовано».

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри спросил генсека, не является ли это частью давней кампании президент США против НАТО.

«Я хочу сказать, что присутствие США в Европе не только служит защите Европы, но и проецирует американскую мощь США за пределы Европы, - отметил в ответ Столтенберг. - Мы знаем, что многие операции США в Ираке, Афганистане, Африке были начаты с баз США в Европе. Африканское командование США находится не в Африке, а в Штутгарте, в Германии".

Неожиданное решение Вашингтона вызвало гнев в Берлине. У президента и так не складывались отношения с канцлером Меркель, которая не приняла приглашения Трампа на саммит "Большой семёрки".

Генеральный секретарь НАТО также предостерёг Запад от игнорирования мощи Китая:

«Подъём Китая коренным образом меняет глобальный баланс сил, - сказал Столтенерг. - У Китая скоро будет самая большая экономика в мире, и него второй по величине оборонный бюджет. Китай вкладывает много денег и усилий в новые военные средства большой дальности, в ракеты, которые могут достичь всех союзников по НАТО в Европе, в модернизацию своих ядерных сил. Речь идёт не о движении НАТО в Южно-Китайское море, а в том, что Китай приближается к нам ».

Укрепление трансатлантического сотрудничества было предметом переговоров в понедельник между госсекретарём США Майком Помпео и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

«Я предложил продолжать двусторонний диалог, - сказал Жозеп Боррель. - Мы могли бы сосредоточиться на Китае и проблемах, которые всё более уверенный в себе Китай ставит на мировой арене».

Растущий риск конфронтации между США и Китаем вынуждает страны Евросоюза укреплять свою оборону во взаимодействии с НАТО, а также активизировать дипломатические усилия.