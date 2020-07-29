Sanofi и GSK поставят Великобритании 60 миллионов доз противокоронавирусной вакцины

Соединенное Королевство подписало соглашение о поставке вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Британия ожидает получить 60 миллионов доз препарата. Обе фармокологические компании планируют начать клинические испытания в сентябре этого года и выпустить в продажу товар в первом полугодии 2021 года. Вакцина основана на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при создании антигриппозных прививок.

Хьюго Фрай, управляющий директор Sanofi в Великобритании:

"Все, что мы можем сказать об этом конкретном сотрудничестве Sanofi и GSK, так это то, что мы используем проверенную технологию, применявшуюся при создании других вакцин. И пусть другие вакцины от COVID-19 несколько продвинулись в фазах испытания (первой, второй, третьей), наша технология опробирована и мы имеем о ней представление. Мы знаем, что используя ее, сможем увеличить производство".

В то же время Еврокомиссия подписала контракт с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences на поставки с августа в страны-члены Евросоюза препарата "Веклури", торговой марки "Ремдесивира". Первая поставка лекарства обеспечит лечение приблизительно 30 тысяч пациентов с тяжелыми симптомами и обойдется ЕК в 63 миллиона евро.