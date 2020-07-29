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Китай

COVID-19: новые ограничительные меры введены в Гонконге

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 Елена Караева
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COVID-19: новые ограничительные меры введены в Гонконге
Авторское право  Vincent Yu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Гонконге число выявленных заражений увеличивается более, чем на сто человек ежедневно - и так продолжается уже неделю.

Администрация Гонконга вводит новые ограничения, чтобы препятствовать распространению эпидемии: со среды в этом особом административном районе Китая не работают рестораны и кафе, возможно лишь заказать еду на вынос.

Эта официантка говорит: "Это повлияет на наш бизнес, на возможность заработка, поскольку до этого мы практически не выполняли заказы навынос. Выживем ли мы в такой ситуации, большой вопрос".

Закрыты бассейны и фитнес-клубы, введено обязательное ношение маски в любых публичных местах, включая улицы.

Ограничения касаются не только повседневной жизни, но и политики - сообщается, что выборы в законодательное собрание Гонконга могут быть перенесены на лето будущего года.

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