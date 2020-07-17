Шведский путь коронавируса

В Управлении общественного здравоохранения Швеции заявляют, что около 40% жителей Стокгольма уже обладают иммунитетом против Covid-19. Средний показатель для остальной страны на сегодняшний день — менее половины стокгольмского. Вместе с тем число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Швеции возросло за последние сутки на 404. С самого начала власти Швеции отказались от введения строго карантина. Местные эксперты уверяют, что сложившаяся тенденция опасений не вызывает.

Глава департамента микробиологии в Управлении общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виссел говорит: "Если рассмотреть данные за последние две недели, то показатели падают по всем группам, начиная с апреля наблюдается снижение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии, а также числа умерших. Необходимо разбираться в том, насколько успешно работает стратегия тестирования, какие группы населения проходят тест на коронавирус, тестируете ли вы людей с симптомами?"

Власти Швеции отмечают, что регистрируют все случаи инфицирования, включая заражения со слабо выраженными симптомами. В Стокгольме число пациентов с Covid-19 в больницах не превышает сотню, впервые с марта.

Власти призвали жителей страны не проводить собрания численностью более 50 человек, соблюдать меры социального дистанцирования и по возможности работать из дома.