Границы и путешествия по Европе

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, концепция свободы передвижения в Европе претерпела серьезные изменения. На фоне распространения инфекции правительства некоторых стран приняли протекционистские меры и закрыли границы. По мере улучшения эпидемиологической ситуации границы открываются, но что об этом думают европейцы? Телеканал Euronews в партнерстве с исследовательской компанией Redfield and Wilton Strategies провел опрос в ряде стран.

Выяснилось, что существует большая разница между взглядами жителей Германии и других стран. В то время как большинство респондентов в Италии, Франции и Испании предпочитают оставить границы на замке, в Германии, где число жертв Covid-19 существенно ниже, более половины опрошенных выступают за свободу передвижения.

Вместе с тем 56% участников опроса в Германии полагают, что отправляться на юг Европы пока небезопасно, а во Франции и Испании, 6 из 10 опрошенных думают, что жителям Северной Европы пока рискованно приезжать на юг.

Это плохая новость для сферы туризма в странах Средиземноморья, возлагавших надежды на сезон летних отпусков для восстановление экономики после карантина.

До пандемии свыше 40% опрошенных в Германии планировали провести отпуск в других странах, в то время как в Италии, Франции и Испании респонденты в основном рассчитывали оставаться дома.Но теперь все изменилось. 61% участников опроса в Германии путешествия не планирует, в Испании таких — 60%. В Италии и Франции больше респондентов готовы пойти на риск, но и в этих страна свыше половины опрошенных отказались от поездок за границу.

Смягчение карантина в Европе совпало с началом сезона отпусков, но ситуация далека от возвращения к норме. При этом угроза второй волны коронавируса означает, что поездки по Европе все еще сопряжены с риском.