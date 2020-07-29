Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Этой ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта". По данным СМИ, "в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ни КГБ, ни Следственный комитет, ни Совет безопасности республики эту новость пока не комментируют.

Несколько дней назад, выступая перед военными, президент Александр Лукашенко заявил об опасности уличных акций, которые могут привести к войнам. В качестве примеров он привел Ирак, Сирию и Ливию.

— Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государства.

Днем ранее Лукашенко побывал на учениях войск национальной безопасности. Ему показали учебный разгон акции протеста с помощью водометов.

9 августа в республике пройдут президентские выборы. К участию в гонке допущены пять кандидатов: помимо Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, в кампании участвуют Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Два кандидата, которые считались главными соперниками Лукашенко: Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — допущены не были. Впоследствии они объявили об объединении своих штабов со штабом Тихановской.

Нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов и многочисленных задержаний. В СИЗО уже полтора месяца находится Бабарико по делу о махинациях в "Белгазпромбанке", которым он руководил. Несколько дней назад Цепкало бежал в Россию. Сам он объяснил это решение тем, что в Беларуси планировался его арест, о чем он узнал из своих источников.