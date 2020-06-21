Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

Беларусь: протестные настроения на фоне грядущих выборов

Комментарии
 Сергей Щербаков
euronews_icons_loading
Protests in Belarus
Protests in Belarus   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Проживающие в Европе граждане Беларуси требует проведения честных президентских выборов. В воскресенье у посольства Беларуси в Варшаве собрались сотни людей недовольных арестами лидеров оппозиции.

Аналогичные протесты прошли непосредственно в Минске после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарико. Он считается одним из главных соперников действующего президента Беларуси Лукашенко. Возмущенные люди шли по центральным улицам белорусской столицы, скандируя "позор властям".

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа. Уже сейчас понятно, что, несмотря на протесты, пройдут они по знакомому в целом сценарию.

За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции оказались или под стражей, или под следствием. Например, Бабарико после задержания была предъявлена уголовная статья. При этом ранее президент Лукашенко заявил, что все несанкционированные акции протеста будут жестко пресекаться.