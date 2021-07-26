Мостра-2021: кандидаты на победу

78-й Венецианский кинофестиваль откроет картина Педро Альмодовара "Параллельгные матери". Свою карьеру знаменитый испанец начинал именно в Венеции в 1983 году и с особым чувством возвращается на Мостру, где два года назад получил "Золотого льва" за вклад в киноискусство.

В фильме "Параллельные матери" Альмодовар вновь выводит на экран свою любимую актрису Пенелопу Крус. Она играет мать-одиночку, которая рожает ребенка в тот же день и в той же больнице, что и девушка-подросток, для которой эти роды - большая травма. Жизни двух женщин протекают параллельно, они воспитывают детей и меняются с течением времени и под воздействием обстоятельств.

Вернулись на этот раз в лагуну и американские студии после вынужденного отсутствия из-за пандемии в прошлом году. Ридли Скотт представит внеконкурсный фильм "Последняя дуэль", сюжет которого основан на реальной истории женщины, подвергшейся насилию со стороны могучего воина. Её муж должен биться на поединке насмерть, чтобы доказать правоту жены.

Еще один долгожданный блокбастер - последний фильм Дени Вильнёва "Дюна". Это новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта, в главной роли - новый любимец Голливуда Тимоти Шаламе. Картина, выход которой несколько раз откладывался, появится в сентябре и на европейских экранах .

В борьбу за Золотого льва вступили и пять итальянских фильмов, в том числе "Рука Бога", последняя картина Паоло Соррентино с Тони Сервилло в главной роли. А также триллер "Фрики" Габриэле Майнетти о четырех артистах так называемого "цирка уродов", оказавшихся в Риме в военном 1943 году.

Венецианский кинофестиваль пройдёт с 1 по 11 сентября.