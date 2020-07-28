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Италия

МВД Италии: "Поток мигрантов увеличивается"

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 Елена Караева
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МВД Италии: "Поток мигрантов увеличивается"
Авторское право  Fabio Peonia/LaPresse
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МВД Италии сообщило, что начала года на побережье страны высадились больше 11 тысяч мигрантов, это передает римское бюро РИА.

Накануне корабли береговой гвардии Апеннин доставили на Лампедузу 114 человек, подобранных в море.

В местном центре содержания и регистрации мигрантов, рассчитанном на сто человек, находится почти в 10 раз больше.

В подобных условиях невозможно обеспечить соблюдение необходимых мер изоляции, жители острова опасаются новой вспышки эпидемии.

Мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло говорит, что ситуация с приемом мигрантов выходит из-под контроля: "Неправда, что сейчас люди прибывают в меньших количествах. Увеличилось число швартовок, уменьшилось просто число пассажиров судов, которые причаливают в порт. То есть на берег сходят не разом 200 человек, а 10 раз по 20 человек, местные жители теряют терпение".

Поток мигрантов из Северной Африки на Лампедузу и на соседнюю с ней Сицилию резко увеличился с улучшением погоды после прихода лета и сравнительного ослабления карантинных мер в Италии.

Спасательные операции на море и высадки мигрантов на берег происходят, как сообщается, практически ежедневно.

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