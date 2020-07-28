МВД Италии: "Поток мигрантов увеличивается"

МВД Италии сообщило, что начала года на побережье страны высадились больше 11 тысяч мигрантов, это передает римское бюро РИА.

Накануне корабли береговой гвардии Апеннин доставили на Лампедузу 114 человек, подобранных в море.

В местном центре содержания и регистрации мигрантов, рассчитанном на сто человек, находится почти в 10 раз больше.

В подобных условиях невозможно обеспечить соблюдение необходимых мер изоляции, жители острова опасаются новой вспышки эпидемии.

Мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло говорит, что ситуация с приемом мигрантов выходит из-под контроля: "Неправда, что сейчас люди прибывают в меньших количествах. Увеличилось число швартовок, уменьшилось просто число пассажиров судов, которые причаливают в порт. То есть на берег сходят не разом 200 человек, а 10 раз по 20 человек, местные жители теряют терпение".

Поток мигрантов из Северной Африки на Лампедузу и на соседнюю с ней Сицилию резко увеличился с улучшением погоды после прихода лета и сравнительного ослабления карантинных мер в Италии.

Спасательные операции на море и высадки мигрантов на берег происходят, как сообщается, практически ежедневно.