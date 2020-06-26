Италия: COVID-19 и мигранты

COVID-19 может осложнить и без того напряжённые отношения между НПО, занимающимися спасением мигрантов в Средиземном море, и итальянскими властями. В четверг стало известно, что у одного из членов экипажа судна Sea-Watch 3 выявлены симптомы коронавируса. Это произошло спустя несколько дней после того, как у 28 мигрантов, спасённых экипажем, тесты на наличие вируса дали положительный результат. Сейчас мигранты, находившиеся в разных лодках, проходят карантин на борту специального судна, предоставленного правительством страны, под надзором работников итальянского Красного Креста, среди которых Франческа Базиле:

– Те участки судна, на которых находятся люди, должны рассматриваться как красная зона. Приняты все необходимые меры предосторожности, и продолжительность карантина для каждой группы людей установлена в зависимости от времени их прибытия.

Италия стала одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, и многие местные жители, услышав новость о больных мигрантах, почувствовали тревогу, которую не скрывают:

– Мне теперь неспокойно. Этих людей спасли, привезли сюда, а мы тут заразимся.

– Мы едва преодолели чрезвычайную ситуацию, осталось лишь несколько больных. Мы вновь вздохнули свободно, но теперь нас очень обеспокоили эти известия.

– Вирус точно так же могут завезти и туристы, разница лишь в том, что от туристов есть доход, а от мигрантов – нет. Поэтому их воспринимают как проблему.

Здесь, в Порто-Эмпедокле, к ситуации относятся очень серьёзно, что подтверждают слова местного мэра:

– Люди очень обеспокоены, из-за этого возникла социальная напряжённость. Мы не готовы платить столь высокую цену. Если здесь случится что-то нехорошее, кому-то придётся за это ответить.

С места событий передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

– Вспышка заболевания произошла в крайне неудачный момент, то есть в то самое время, когда правительство занималось тем, чтобы упростить для спасательных судов процедуру высадки мигрантов в Италии. Это сильно отличается от позиции правительства Сальвини. Но самое главное состоит в том, что это европейская проблема, и многое зависит от того, какую ответственность готов взять на себя Евросоюз.