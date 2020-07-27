Испанский турбизнес "удивлён и разочарован" решением Лондона ввести карантин в самый разгар сезона.

Руководители "туристических" регионов — Канарских и Балеарских островов, Каталонии — уверяют, что у них ситуация находится под контролем, и призывают туристов и сограждан проявлять бдительность и ответственность.

Ким Торра, председатель Женералитета Каталонии:

"Нам предстоят 10 самых значительных дней лета. Ситуация тяжёлая, но всё в наших руках, в руках каждого из нас. Наша ответственность, наш гражданский и исторический долг — предотвратить ухудшение ситуации, чего, конечно же, никто не хочет".

Испанская Конфедерация отелей предлагает оплачивать тесты на вирус для прибывающих в страну туристов. Мадрид ещё накануне призвал Лондон отменить карантин хотя бы для тех, кто возвращается с островов, а не из континентальной Испании.

Владельцы отелей считают шаг британцев недоразумением и надеются, что в ближайшее время карантин будет снят.

Фелипе Ригат, владелец отеля:

"Новость только пришла, пока бронирование никто не отменял. Конечно, многих происходящее обеспокоило, но я надеюсь, что в течение нескольких недель решение будет пересмотрено, потому что здесь ситуация с вирусом спокойная. Мы проделали для этого огромную работу и надеемся, что и дальше сможем работать без инцидентов"

В то же время к Лондону, который советует своим гражданам отказаться от поездок в Испанию, присоединились ещё несколько европейских стран, в том числе соседняя Франция. Французские туристы составляют до трети гостей в Каталонии.